Badrinath Dham : विष्णु सहस्रनाम के मंत्रोच्चार के साथ खुल गये बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट

बद्रीनाथ, चमोली। उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली जिले में स्थित साक्षात भू बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम मंदिर (Badrinath Dham Temple) के कपाट गुरुवार को प्रातः 7 बजकर 10 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चार और पवित्र विष्णु सहस्रनाम के मंत्रोच्चार (Chanting of Vishnu Sahasranama) के साथ खुल गये। मंदिर 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है।

अवसर पर हजारों संत महात्मा और भारत के विभिन्न राज्यों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बदरी विशाल की एक झलक पाने के लिए पंक्ति बद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

Today, Shri Badrinath ji dham were opened with rituals for the darshan of the devotees.

Please come and take blessings.

