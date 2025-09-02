Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की मौके पर मौत, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम

बागपत। यूपी के बागपत जिले (Baghpat District) के अहेड़ा रेलवे हॉल्ट (Aheda Railway Halt) पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां प्रेमी युगल ने शामली से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस ट्रेन (Janta Express Train) के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों प्लेटफार्म पर खड़े थे और हाथ पकड़े हुए अचानक ट्रेन के सामने कूद गए। ट्रेन की टक्कर लगते ही युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि छात्रा ट्रैक के दूसरी ओर जाकर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मृतका नंगलावड़ी गांव (Nangalwadi Village) की रहने वाली थी और बीएड की पढ़ाई कर रही थी। मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आरपीएफ (RPF) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे।