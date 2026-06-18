ओपी राजभर के दावे पर भड़के बलिया सांसद सनातन पांडेय, बोले- ओम प्रकाश जी अपने दायरे में रहकर कोई बात करें

SP Split Controversy : योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट का दावा करके एक नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। राजभर ने गुरुवार का दावा है कि सपा में निश्चित रूप से टूट होगी। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने सांसदों को बचाओ अभियान शुरू करना चाहिए। सपा के बागी सांसदों का गुट जल्द ही बलिया के एक नेता के नेतृत्व में सामने आएगा। उनका साफ इशारा बलिया सांसद सनातन पांडे की ओर था। जिस पर सनातन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने अपनी पार्टी में बगावत को लेकर कहा, “जब यह देश अंग्रेजों के शासन में था और भारत का कोई भी युवा अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, तब बलिया के रहने वाले मंगल पांडे ही वो पहले व्यक्ति, पहले युवा क्रांतिकारी और शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और देश के लिए अपनी जान दे दी। वे बलिया से थे और मुझे इस बात पर गर्व है। जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तब भारत में तीन ऐसे जिले थे जो आज़ादी से पहले कुछ समय के लिए आज़ाद हो गए थे – महाराष्ट्र में सतारा, पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश में बलिया। इनमें बलिया ने अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए बलिया का बागी तेवर है।

उन्होंने आगे कहा, “चंद्रशेखर जी भी बलिया से ही निकले थे। बिना किसी कैबिनेट का सदस्य बने, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। ऐसा है विद्रोही बलिया का जज़्बा। हाँ, देश के लिए… जहाँ भी देश को मेरी ज़रूरत होगी, मैं तैयार हूँ। देश को बचाने के लिए, गरीबों, शोषितों, किसानों, दलितों, पिछड़े समुदायों और हमारे समाज के लोगों की रक्षा के लिए… भारत के संविधान की रक्षा और भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए… अगर मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, तो मैं तैयार हूं।”

ओम प्रकाश राजभर के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सनातन पांडेय ने कहा, “कौन सांसद है जो भारत के लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के खिलाफ बोलने का काम करता हो। कौन सांसद है जो अपने पदों से इस्तीफा देकर भाजपा के कुकर्मों का जवाब देना चाहता है? भाजपा अपने मिशनरियों का प्रयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करती है और ये बात बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। मैं ओम प्रकाश जी से यही कहना चाहता हूं कि अपने दायरे में रहकर कोई बात करें।”