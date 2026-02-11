  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बैंक कर्मचारी करने जा रहे है हड़ताल, आज ही निपटा ले अपने बैंक का काम

बैंक कर्मचारी करने जा रहे है हड़ताल, आज ही निपटा ले अपने बैंक का काम

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे है। इसके लिए कर्मचारियों के संघ ने बुधवार शाम सवा पांच बजे एक बैठक बुलाई है। हड़ताल अह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन और बेफी समेत विभिन्न बैंक यूनियनों ने किया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे है। इसके लिए कर्मचारियों के संघ ने बुधवार शाम सवा पांच बजे एक बैठक बुलाई है। हड़ताल अह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन और बेफी (All India Bank Employees Association, All India Bank Officers Association and BEFI) समेत विभिन्न बैंक यूनियनों ने किया है। बैंककर्मी श्रमिक नीतियों के विरोध में गुरुवार से हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल का सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ एलआईसी और जीआईसी जैसी बीमा क्षेत्र की यूनियनों ने भी समर्थन किया है। यह हड़ताल पूरे देश में होगा।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट बोला- 54000 करोड़ की डिजिटल धोखाधड़ी सरासर डकैती, कुछ बैंक भूल रहे अपनी जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला ने कहा कि 12 फरवरी को सुबह दस बजे से इंदौर के गांधी हाल स्थित अभिनव कला समाज में विशाल आमसभा आयोजित की जा रही है। उन्होने बताया कि केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का ही बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा संस्थानों के निजीकरण (Privatization of banks and insurance institutions), कर्मचारियों की कमी, आउटसोर्सिंग, पुरानी पेंशन योजना की समाप्ति और बढ़ते सेवा शुल्क (service charge) से न सिर्फ कर्मचारी बल्कि आम जनता भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल से पहले आज बुधवार 11 फरवरी को शाम सवा पांच बजे पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में प्रदर्शन होगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फिल्म सूबेदार का टीजर आया सामने, अभिनेता अनिल कपूर रिटायर्ड सैनिक के रोल में दिखे

फिल्म सूबेदार का टीजर आया सामने, अभिनेता अनिल कपूर रिटायर्ड सैनिक के...

जेफरी एपस्टीन ने वसीयत में इस महिला का लिखा नाम, मरने से पहले उसे ही किया था कॉल

जेफरी एपस्टीन ने वसीयत में इस महिला का लिखा नाम, मरने से...

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद अब करली अपनी बहन से सगाई, फैंस हुए हैरान

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद...

यूपी बजट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले-यह सरकार की विदाई वाला बजट, बेरोजगार और किसानों के लिए कुछ नहीं

यूपी बजट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले-यह सरकार की विदाई...

रोहित पवार का काका अजित पवार की मौत पर सनसनीखेज आरोप, बोले-प्लेन क्रैश एक साजिश, मुख्य पायलट मिस्टर कपूर पर उठाए सवाल

रोहित पवार का काका अजित पवार की मौत पर सनसनीखेज आरोप, बोले-प्लेन...

यूट्यूबर बिटिया ने सोते समय पिता की गला रेत कर की हत्या, बेटी पर था शक, सोशल मीडिया पर डाली थी निजी वीडियो

यूट्यूबर बिटिया ने सोते समय पिता की गला रेत कर की हत्या,...