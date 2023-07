Beauty Tips: अंडरआर्म और गर्दन के पीछे का कालापन होगा चंद मिनटों में दूर, अपनाएं ये टिप्स

Darkening of the Underarms and Neck: बहुत से लोगो को पसीना बहुत अधिक आता है। पसीने की वजह से गले के आस पास ऐरिया पर और अंडरआर्म पर कालापन हो जाता है। अंडरआर्म के कालेपन के पीछे एक वजह हेयर रिमूवर क्रीम भी हो सकती है।

गर्दन के आस पास के कालेपन (Darkening ) और अंडरआर्म (Underarms) के कालेपन को दूर करने के कुछ उपाय आज हम आपको बताने जा रहे है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं घरेलू उपाय जिन्हे अपनाकर आप कालेपन की दिक्कत से निजात पा सकते हैं।

गर्दन के आसपास कालापन और अंडरआर्म (Underarms) के कालेपन के लिए एक चम्मच नारियल तेल में एक चम्मच टूथपेस्ट और आधा चम्मच नमक मिलाकर गर्दन और अंडरआर्म में लगा लीजिए। इसके बाद आधा नीबूं लेकर उससे दस मिनट तक उस जगह पर रब करके साफ पानी से धो लीजिए। हफ्ते में एक बार करने से ही आपको 15 दिन में ही फर्क दिखाई देने लगेगा।

इसके अलावा एलोवेरा जेल को कालेपन वाली जगह पर लगाने से अंडरआर्म (Underarms) और गर्दन (Neck) के आसपास के कालापन दूर होता है। एलोवेरा जेल को कालेपन वाली जगह पर 15 से 20 मिनट तक मसाज करने से कालापन (Darkening ) दूर होता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल और खीरे का रस मिलाकर गर्दन में लगाने से भी कालापन साफ होता है।