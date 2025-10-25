  1. हिन्दी समाचार
Ajwain Chai ke Fayde  : इस पत्ते की चाय से कम होने लगेगा वजन , इसके सेवन से मिलेंगे चौंका देने वाले फायदे

आधुनिक जीवन शैली से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान से छुटकारा दिलाने के लिए रसोई में रखा ये मसाला रामबाण साबित होता है।

Ajwain Chai ke Fayde : आधुनिक जीवन शैली से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान से छुटकारा दिलाने के लिए रसोई में रखा ये मसाला रामबाण साबित होता है। अजवाइन का इस्तेमाल लगभग हर किचन में होता है। पकवानों में स्वाद बढ़ाने के लिए लोग इसका प्रयोग सदियों से करते आ रहे है। इसके  सेवन से कई प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याओं जैसे मोटापा, माइग्रेन से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेद में इसके कई लाभ बताए गए है। डाइटिशियन तो इसके हैरान कर देने वाले फायदे बताते है। आइये जानते है। इसकी चाय बनाकर पीने से कई लाभ मिलते हैं।

 अजवाइन  पत्ते की चाय  के फायदे 
इस पत्ते की चाय पीने से पेट के कीड़ों और किडनी स्टोन से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही फैट लॉस में असर देखने को मिल जाएगा।

ऐसे बनाएं इस हरे पत्ते की चाय
अजवाइन के पत्तों की चाय बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप इन पत्तों को सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लें और इसका जूस निकाल लें। इसमें अदरक का जूस और काली मिर्च मिलाकर अच्छे से पकाएं और पिएं। इस चाय को पीना आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है।

