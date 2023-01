जम्मू-कश्मीर। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व में निकाली भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में प्रवेश होने से पहले ही कांग्रेस को बड़ी खुशखबरी मिली है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद (Tara Chand) सहित कई वरिष्ठ नेता शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है। ये वो नेता हैं जिन्होंने गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। तारा चंद (Tara Chand) के अलावा, कांग्रेस के पाले में लौटने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवान सिंह और गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (DAP) के जम्मू जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा शामिल हैं।

