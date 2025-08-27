इति के अति से परेशान भूपेंद्र रघुवंशी ने जहर का इंजेक्शन लगाकर समाप्त की जीवन लीला, 4 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा दिल का दर्द

नई दिल्ली। इंदौर में शराब और रेस्टोरेंट कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी (Bhupendra Raghuvanshi) ने जहर का इंजेक्शन (Poison Injection) लगाकर आत्महत्या कर ली है। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले भूपेंद्र ने चार पन्नों में इति तिवारी (Iti Tiwari) नाम की एक महिला पर वसूली व ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पूरी कहानी लिखी है। बताते चलें कि शादीशुदा इति का भूपेंद्र का लंबे समय से संबंध था। शुरुआत में तो रघुवंशी ने खुद उस पर पैसे लुटाए और अब वह ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रही थी। सुसाइड नोट (Suicide Note) के मुताबिक भूपेंद्र इति को 25 लाख रुपये दे चुके थे। अब वह आईफोन, फ्लैट और कार की मांग कर रही थी और बार-बार रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी।

अन्नपूर्णां थाना क्षेत्र की भवानीपुर कॉलोनी में रहने वाले शराब कारोबारी ने अपने घर में जहरीला इंजेक्शन (Poison Injection) लगाकर जान दे दी थी। भूपेंद्र ने सुसाइट नोट (Suicide Note) के पहले पन्ने में लिखा कि इति तिवारी के साथ उनका रिश्ता 2 साल से ज्यादा चला। शुरू में सब ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया। वह डराती थी कि रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं? यह साफ नहीं है। मुंबई या इंदौर, दोनों जगह से वह दबाव बनाती रही। सुसाइड नोट (Suicide Note) में उन्होंने इति को 25 लाख रुपए देने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा,कि जब वह यहां (इंदौर) आने वाली थी, तब मैंने दीपेश भैया और श्रीकांत भैया को बताया था। उसी रात उसने हंगामा किया और मामला 25 लाख में सुलझा। अगले दिन मैंने पैसे भी दे दिए। इसके बाद कुछ समय तक वह रोती रही।’

भूपेंद्र ने लिखा कि वह लोगों के सामने कुछ और बोलती थी और अकेले में कुछ और। शुरू में जो भी हुआ, वह उनकी मर्जी से था और सारे खर्चे भी अपनी मर्जी ही किए। बाद में उसे किसी का गलत सपोर्ट मिला और उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। सबके सामने वह कहती थी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, लेकिन सारी डिटेल मेरे कार्ड, पेटीएम और फ्लाइट करवाने वाले करण भैया से मिल जाएगी। भूपेंद्र ने दूसरे पन्ने में लिखा है कि मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट, शॉपिंग, सैलून और बाकी सारे खर्च वह करते थे। इति ये सब चीजों को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये सबके सामने हुआ है। बर्थडे और बाकी मौकों पर जो कुछ भी हुआ, वह कैसे नकारा जा सकता है? कुछ समय पहले कार के लिए भी ‘हां’ की थी, फिर बाद में ‘ना’ कर दी। मुंबई में दो-तीन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ली थी।

मृतक करोबारी के मुताबिक वह समझ नहीं पाए कि मुंबई जाने के बाद उसे क्या हुआ?

मृतक करोबारी के मुताबिक वह समझ नहीं पाए कि मुंबई जाने के बाद उसे क्या हुआ? वह कई बार केस लगवाने और फंसाने की धमकी देने लगी। भूपेंद्र ने लिखा है कि उनका फोन भी हैक करवा लिया था। कहती है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। भूपेंद्र ने यह भी लिखा है कि इति के पति को उनके बारे में सब पता था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वह इसमें शामिल होगा। सुसाइड नोट भूपेंद्र ने लिखा के ‘इति से मैंने सबकुछ शेयर कर रखा है। अब उसी भरोसे का फायदा उठा रही है।’ बेबस हो चुके भूपेंद्र ने लिखा है कि वह इंदौर में घूम नहीं सकते थे, लेकिन इति मुंबई में सब कर सकती है।

आईफोन-17, एक फ्लैट और एक कार की डिमांड

आखिरी पन्ने पर भूपेंद्र ने लिखा है कि आज तो फोन पर फिर से बोली कि आईफोन-17, एक फ्लैट और एक कार चाहिए। फिर कहने लगी कि नहीं चाहिए, इसे लगा कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जब ये इंदौर आई थी, इसने मेरे दोनों फोन को गाड़ी के दोनों पहियों के बीच रखवाकर तुड़वा दिए। अगले दिन मुझे सैमसंग ठीक कराना पड़ा और आईफोन खरीदना पड़ा। उसमें भी बहुत डेटा है। इसके एक दिन पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था। वैशाली के सामने इसने बैग से मारा था। इसी बैग में एक फोन था, जो मैंने झगड़े में तोड़ दिया था। ये फोन भी इति को मैंने ही दिलाया था। वंसुधरा से इसकी डिटेल मिल जाएगी।’

सेल्स टैक्स ऑफिसर की बेटी है इति, गांजे और शराब पीने की है आदी

आरोपी इति के पिता एक सेल्स टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं। कुछ सालों पहले उनके घर पर लोकायुक्त का छापा भी पड़ा था। बताया जा रहा है कि इति गांजे और शराब पीने की आदी थी। वह भूपेंद्र रघुवंशी (Bhupendra Raghuvanshi) पर दबाव बनाकर विदेश तक घूमने जा चुकी थी। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में बहन शिवांगी के साथ रहने वाली इति तिवारी की पहचान भूपेंद्र रघुवंशी (Bhupendra Raghuvanshi) से शोशा पब में ही हुई थी। दिल्ली में शादी के बाद वह पति के पास चली गई। करीब छह महीने पहले उसकी मुंबई में नौकरी लगी तो वहीं रहने लगी, लेकिन वह बीच-बीच में भूपेंद्र से मिलने इंदौर आती थी।

गार्ड ने बताया कि साहब को कैसे परेशान करती थी इति ?

इति भूपेंद्र रघुवंशी (Bhupendra Raghuvanshi) के गार्ड के रूप में काम करने वाले सौरभ शर्मा ने बताया कि सर और इति दो सालों से रिलेशन में थे। सौरभ ने बताया कि इति तिवारी जब भी इंदौर आती तो महालक्ष्मी नगर में बहन शिवांगी के घर रुकती थी। यहां से दोनों बहनें रात में पार्टी करने भूपेंद्र सर के पास आती थीं। इति तिवारी भूपेंद्र सर के पैसों पर ऐश करती थी। शहर में होने वाली हाई-प्रोफाइल पार्टियों में जाती थी। सर को शहर के अलग-अलग पब में ले जाने को कहती थी। विदेश भी घूमने गई। वह पार्टियों में खूब शराब पीती थी गांजा भी लेती थी। नशा करके भूपेंद्र सर से झगड़ा भी करती थी। समझाने पर उन्हें जलील करने लगती थी।

पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया,पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार

अन्नपूर्णा थाना प्रभारी अजय नायर (Annapurna police station in-charge Ajay Nair) ने कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा।