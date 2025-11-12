  1. हिन्दी समाचार
  3. Bhutanese Delicious cuisine : भूटान के खान-पान में  ये पकवान हैं देश की शान , यहां के व्यंजनों में स्वाद का जादू

भारत के पड़ोसी देश भूटान शांत वादियों, ऊंची पहाड़ियों और रंगीन मठों के साथ अपने व्यंजनों के जादू के लिए मशहूर है। यहां खान-पान की बेहद समृद्धशाली परंपरा है।

By अनूप कुमार 
 Bhutanese Delicious cuisine : भारत का पड़ोसी देश भूटान शांत वादियों, ऊंची पहाड़ियों और रंगीन मठों के साथ अपने व्यंजनों के जादू के लिए मशहूर है। यहां खान-पान की बेहद समृद्धशाली परंपरा है।

ईमा दातशी (Ema Datshi)
यह भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है। इसमें ताजी और सूखी मिर्च को स्थानीय चीज (दातशी) के साथ पकाया जाता है। इसे अक्सर लाल चावल के साथ परोसा जाता है। यह बहुत तीखा होता है। लेकिन मिर्च का ये तीखापन तो भूटानी स्वाद की असली पहचान है।

फक्शा पा (Phaksha Paa)
मांसाहारी व्यंजनों को पसंद करने वालों के लिए यह एक लजीज व्यंजन है। मीट स्लाइस को सूखी लाल मिर्च, मूली-साग और स्थानीय मसालों के साथ हल्का फ्राई किया जाता है। इसे भी लाल चावल के साथ खाया जाता है।

हॉन्ते(Hoentay)
भूटान के ह्या वैली इलाके से आने वाला यह व्यंजन कुटू के आटे के बने मोमोज-जैसे पकवान हैं। वेज या मीट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पालक-चीज़-मसाले से भरे। इसे भाप या फ्राई दोनों तरह से तैयार किया जाता है।

लॉम (Lom)
यह वेजी-डिश है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि भूटान की सर्दियों में सब्जियों की पैदावार कम होती है। शलजम के पत्तों से बनाई यह डिश मसालों तथा सरसों के तेल के साथ तैयार होती है।

