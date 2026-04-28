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Summer Season Thali : समर सीजन की थाली में परोसे दही या छाछ , परिवार रहेगा तरोताजा

गर्मियों के मौसम की घर की थाली में गर्मी से राहत दिलाने वाले, हाइड्रेटिंग, हल्के और ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Summer Season Thali : गर्मियों के मौसम की घर की थाली में गर्मी से राहत दिलाने वाले, हाइड्रेटिंग, हल्के और ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जिसमें आमतौर पर कच्चा आम, दही, Leafy vegetables और खीरा और भिंडी जैसी मौसमी सब्जियां शामिल होती हैं। इसमें ठंडक देने वाले दही से बने सलाद (रायता), छाछ और हल्की दालें भी शामिल होती हैं, जो आसानी से पच जाती हैं और शरीर को भरपूर मात्रा में हाइड्रेट रखती हैं।

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भोजन में दही या छाछ शामिल करें, यह पाचन के लिए अच्छा है
दैनिक आहार में दही या छाछ शामिल करना पाचन, गट हेल्थ (gut health) और इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होता है, जो Nutritional Value बढ़ाता है। वहीं, छाछ हल्की और Hydrating होती है, जो एसिडिटी और गैस में राहत देती है। गर्मियों में छाछ और दोपहर के समय दही का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है। छाछ में कैलोरी कम होती है, जो वजन कम करने में मदद कर सकती है। भोजन के बाद भुना जीरा और काला नमक डालकर छाछ पीएं।

दही हड्डियों और दाँतों को मज़बूती देता है।
यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन शक्ति सुधारता है।
रोजाना दही खाने से इम्यूनिटी मज़बूत होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है।
वजन बढ़ाना चाहते हैं तो दही इसमें मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसमें पोषण तत्व अधिक घनत्व में मौजूद होते हैं।

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