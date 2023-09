‘One Nation, One Election’ पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित

Committee For 'One Nation, One Election': केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में एक कमेठी (Committee) गठित की है। जो कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश, एक चुनाव की संभावना तलाशेगी। इस दौरान कमेटी की ओर से इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी।