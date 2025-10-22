बिहार विधानसभा चुनाव: माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को नहीं मिला कांगेस से टिकट, चार दिन तक दिल्ली में थे टीके

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी नेता टिकट पाने के लिए अपने-अपने पाटियों में जुगाड़ लगा रहे है। किसी को टिकट नहीं मिल रहा तो वह अपने कुर्ता फाड़ कर सड़क पर लेट रहे है। इसी बीच माउंटेन मेन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी ​कांग्रेस से टिकट के जुगाड़ में लगे हुए ​थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहे राहुल गांधी ने उन्हे टिकट देने का आश्वासन दिया। चार दिनों तक दिल्ली में रूकने के बाद भी उन्हे टिकट नहीं मिला।

भागीरथा मांझी ने कहा कि राहुल गांधी उन्हे लंबे समय से टिकट देने का आश्वासन दे रहे थे। राहुल गांधी पिता दशरथ मांझी को दोस्त मानते थे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में पिता से मिले भी। राहुल गांधी हमारे घर भी आए थे और झोपड़ी देख कर दो म​हीने में ही पक्का घर बनवा दिया था। भागीरथा मांझी ने कहा कि पिता के समय से ही उन्हे टिकट देने की बात कही जा रही थी। दिल्ली जाने पर पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि चिंता मत कीजिए आपको टिकट मिलेगा। दिल्ली में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से कई बार टिकट को लेकर बातचीत हुई। सबने भरोसा दिलाया था कि टिकट मिलेगा। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद थी। इस बार हुआ है। चार दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई और निराश हो कर वापस लौटना पड़ा।