बिहार विधानसभा चुनाव: राजद नेता को ​नहीं मिला टिकट तो कुर्ता फाड़ लालू आवास के बाहर सड़क पर लेटे, वीडियो वायरल

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है। पहले चरण के लिए नामांकन पक्रिया भी खत्म हो चुकी है। महागबंधन में अभी भी सीट बटवारे को लेकर उठा पटक मची हुई है। इसी बीच पटना से एक राजद नेता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडिया पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर का है। यहां पर राजद के एक नेता को विधानसभा का टिकट न मिलने पर कुर्ता फाड़ कर सड़क पर लेट गए और जम कर बवाल किया।

राजद नेता मदन प्रसाद शाह मोतिहारी के मधुबन विधानसभा से सीट टिकट मांग रहे थे। रविवार को पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इस पर राजद नेता ने अपना कुर्ता फाड़ सड़क पर लेट गए और हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। मदन प्रसाद ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट के बदले दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। राजद नेता मदन प्रसाद शाह ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि उनसे दो करोड़ रुपए से भी ज्यादा डिमांड किया गया है। उन्होने पार्टी के नेताओं को पैसे नहीं दिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हे टिकट देने का आश्वासन दिया था। बीते रात वह टिकट के लिए वह लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर डटे रहे, लेकिन तीन बजे रात को उन्हे टिकट देने से मना कर दिया गया और वापस जाने के लिए कह दिया गया। राजद नेता मदन प्रसाद ने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने घर में बंटवारा करवा दिया और भाई-बहन को अलग करवा दिया। बता दे कि भाजपा ने मधुबन विधानसभा सीट से राणा रणधीर सिंह टिकट दिया हैं। वहीं राजद ने डॉक्टर संतोष कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीते विधानसभा चुनाव में मदन प्रसाद शाह केवल 2700 वोटो के अंतर से चुनाव हारे थे।