बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में कल हो जाएगा सीटों का बंटवारा, अशोक गहलोत

पटना। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की राजद नेता तेजस्वी यादव से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात के बाद महागठबंधन में चल रही खींचतान थम गई है। बैठक के बाद गहलोत ने सीटों के बंटवारे की सटीक संख्या बताने से इनकार कर दिया और दावा किया कि 5-10 सीटों पर सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला हो सकता है।

अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी अच्छी चर्चा हुई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल हर भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं और 5-10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। गहलोत ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ प्रचार करेंगे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह खुलासा नहीं किया कि तेजस्वी गठबंधन का सीएम चेहरा होंगे या नहीं। गहलोत ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हमारी अच्छी चर्चा हुई। हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव अभियान शुरू करेंगे। हम एक साथ प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। बिहार के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने भी गुरुवार को सहयोगी दलों द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारी जानकारी छोड़ दी। अल्लावरु ने कहा कि हमने आगे की रणनीतियों और यहां सरकार बनाने के बाद राज्य के लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। हर विवरण कल दिया जाएगा। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले पांच सालों में क्या किया है। महागठबंधन के पास लगभग 12 सीटें हैं जहां से कम से कम दो सहयोगियों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि दोस्ताना मुकाबले की इस धारणा की एनडीए गठबंधन ने आलोचना की है, जिसमें सीट बंटवारे की घोषणा के बाद से कोई दरार नहीं आई है।