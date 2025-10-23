बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को महागबंधन की ओर से प्रेसवर्ता की गई। इस वर्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की ओर से सीएम के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे। वहीं उन्होने बताया कि जरूरत पड़ने पर उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी रणनीति सार्वजनिक कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने और नेताओं को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।