  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को महागबंधन की ओर से प्रेसवर्ता की गई। इस वर्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की ओर से सीएम के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे। वहीं उन्होने बताया कि जरूरत पड़ने पर उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को महागबंधन की ओर से प्रेसवर्ता की गई। इस वर्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की ओर से सीएम के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे। वहीं उन्होने बताया कि जरूरत पड़ने पर उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते है।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव: माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को नहीं मिला कांगेस से टिकट, चार दिन तक दिल्ली में थे टीके

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी रणनीति सार्वजनिक कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने और नेताओं को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केरल राजभवन परिसर में द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का किया अनावरण, बोलीं- उनका जीवन साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की है मिसाल

केरल राजभवन परिसर में द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक साथ दिख सकते है राज और उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक साथ दिख सकते है राज और उद्धव...

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

47th ASEAN Summit : पीएम मोदी वर्चुअली आसियान सम्मेलन में होंगे शामिल, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने की पुष्टि

47th ASEAN Summit : पीएम मोदी वर्चुअली आसियान सम्मेलन में होंगे शामिल,...

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लोगों की बढ़ सकती है परेशनियां

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लोगों की बढ़ सकती...

Gold Silver Price : सोना एक झटके में 7200 रुपए सस्ता, चांदी पड़ गई फीकी

Gold Silver Price : सोना एक झटके में 7200 रुपए सस्ता, चांदी...