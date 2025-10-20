बिहार विधानसभा चुनाव: मोकामा में दो बाहुबलियों में टक्कर, छोटे सरकार ने राजद को दी खुली चुनौती

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां दो चरणों में चुनाव होने है। पहला चरण का चुनाव जहां छह नवंबर को होगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनश्चित करने के लिए सभी दाव पेच लगा रहा है। लेकिन बिहार में एक ऐसी सीट है, जिसने पुरे देश का ध्यान अपनी ओर खीच कर रखा है। यह मोकामा विधानसभ सीट है। इस सीट पर हर बार की तरह इस बार भी दो बाहुब​ली आमने सामने है। बिहार के मुख्मंत्री नीतिश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अनंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह मैदान में है।

अनंत कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए चुनौती देते हुए कहा कि कहा कि सूरजभान सिंह को आप लोग बड़ा चैलेंज बना रहे हैं, लेकिन मैं 20-25 साल से लड़ रहा हूं। वे हर बार हारे हैं और इस बार भी हारेंगे। जेदीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि न तो उन्हे बाहुबल का डर है और न ही चुनाव में हिंसा की आशंका।

वहीं महागबंधन पर सीट बंटवारे को लेकर चल रही खीचातान पर तंज करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि सुनने में आया है कि सात विधानसभाओं पर दोनों पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार उतार रही हैं।

सीएम नीतिश कुमार ऑफर किया था मुख्यमंत्री पद

अनंत कुमार सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पहले भी मुझे मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उन्होने कहा कि नीतीश कुमार पहले मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वही चाहिए, जो जनता ने मुझे दिया है। इस बार मैं सोचूंगा की मंत्री बनू या न बनू। अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए तो मैं बनूंगा।