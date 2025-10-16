बिहार विधानसभा चुनाव: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्षी दलों ने गुंडों के बच्चों को टिकट दिया

पटना। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने गुंडों के बच्चों को चुनावी टिकट दिए हैं, जबकि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) ने युवाओं को मौका दिया है। जो बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवारों को देखिए, कई युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है ताकि बिहार के युवाओं के लिए एनडीए की सरकार बन सके। वहीं दूसरी ओर, जो लोग भ्रष्ट हैं और जंगलराज में विश्वास करते हैं, उन्होंने बाहुबलियों और गुंडों के बेटों को टिकट दिया है। क्या लालू प्रसाद यादव बिहार में जंगलराज वापस लाने की सोच रहे हैं। बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता विकास से जुड़ना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि एनडीए ने बिहार में गति पकड़ ली है, जबकि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। ठाकुर ने कहा कि बिहार चुनावों में एनडीए को मिली बढ़त साफ दिख रही है। हमने टिकट बांट दिए हैं, हम नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर टकराव है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर है। भाजपा ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी की, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 18 सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई। भाजपा ने राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा है। इस सूची में रामनगर से नंद किशोर राम, लौरिया से विनय बिहारी, कोचाधामन से बीना देवी और बिहपुर से कुमार शैलेंद्र भी शामिल हैं। उम्मीदवारों की तीसरी सूची के साथ, भाजपा ने एनडीए की सीट-बंटवारे की व्यवस्था में पार्टी को आवंटित सभी 101 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। सूची में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (महनार), बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (नालंदा), और सुनील कुमार (भोरे-एससी) शामिल हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी अंतिम सीट बंटवारे में पार्टी को आवंटित 29 सीटों में से 14 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बुधवार को छह उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने राज्य चुनावों के लिए विभिन्न जिलों में छह उम्मीदवारों की घोषणा की है। राज्य महासचिव सुभाष चंद्रवंशी द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, टिट्टू को सीवान जिले के बासोपट्टी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। मधुबनी से घोषित उम्मीदवार मयंक आनंद हैं, जबकि आलोक कुमार सिंह रोहतास जिले के दिनारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।