  3. Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान, मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से बनाया प्रत्याशी

बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। इसमें मैथली ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मैथली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि, एक दिन पहले भी मैथली ठाकुर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुईं थीं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान, मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से बनाया प्रत्याशी

