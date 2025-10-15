Bihar BJP List: बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। इसमें मै​थिली ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि, एक दिन पहले भी मै​थिली ठाकुर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुईं थीं।