बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। इसमें मैथली ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मैथली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि, एक दिन पहले भी मैथली ठाकुर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुईं थीं।
Bihar BJP List: बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। इसमें मैथिली ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि, एक दिन पहले भी मैथिली ठाकुर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुईं थीं।