Bihar Election 2025 : मोकामा में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता की हत्या, जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा आरोप

पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र (Mokama Assembly Constituency) के घोसवरी प्रखंड (Ghoswari Block) में गुरुवार शाम जनसुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव (Janswar Raj activist Dularchand Yadav) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

संतोष सिंह 
मोकामा। पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र (Mokama Assembly Constituency) के घोसवरी प्रखंड (Ghoswari Block) में गुरुवार शाम जनसुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव (Janswar Raj activist Dularchand Yadav) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह (JDU candidate and former MLA Anant Singh) के समर्थकों का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस (Patna Police) मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई हत्या है, जिसमें जन सुराज समर्थक को निशाना बनाया गया।

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह (Anant Singh) के समर्थकों ने योजना बनाकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

