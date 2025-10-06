Bihar Election Date: आज शाम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार इलेक्शन की तारीखों का होगा ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
Bihar Election Date: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख का ऐलान होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग (ECE) आज (6 अक्टूबर) शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा करेगा। इस बार चुनाव छठ पूजा के बाद दो चरणों में कराए जाने की संभावना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होगा। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की 16 सदस्यीय टीम ने बिहार की राजधानी पटना में दो दिवसीय बैठक की थी। इस दौरान चुनाव आयोग की कई दौर की अहम बैठकों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गयी। रविवार दोपहर बैठकें संपन्न होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगी, क्योंकि 22 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की बैठक में राजनीतिक दलों ने चरणों की संख्या पर सुझाव दिए और आयोग ने दिवाली और छठ पूजा (18-28 अक्टूबर) को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल तैयार किया है।

