Bishan Singh Bedi Passes Away : ‘सिंह इज किंग’ ने दुनिया को कहा अलविदा, क्रिकेट जगत में शोक की लहर, राजनेताओं ने जताया दुख

Bishan Singh Bedi Passes Away : टीम इंडिया के कप्तान रहे बिशन सिंह बेदी का सोमवार को निधन होने पर किक्रेटर से लेकर राजनेताओें ने दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और क्रिकेटर इरफान पठान सहित कई लोगों ने कहा कि ये क्रिकेट जगत के लिए अपू​र्णीय क्षति बताया है।

Deeply saddened by the demise of the legendary spinner and former captain of the Indian cricket team Bishan Singh Bedi Ji. Bedi Ji will live in our memories not only through his contribution to the cricketing world but also as the master of crafty bowling who could weave magic on… — Amit Shah (@AmitShah) October 23, 2023

अमित शाह ने कहा कि महान स्पिनर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन से गहरा दुख हुआ। बेदी न केवल क्रिकेट जगत में अपने योगदान के कारण बल्कि पिच पर जादू बिखेरने वाले कुशल गेंदबाजी के उस्ताद के रूप में भी हमारी यादों में जीवित रहेंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।

बेदी हमारे बीच नहीं रहे,ये क्रिकेट जगत को क्षति है : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और गेंदबाज के रूप में लोग बिशन सिंह बेदी को देश याद करता रहेगा। बेदी हमारे बीच नहीं रहे। ये क्रिकेट जगत को क्षति है।

Deeply saddened to hear about the passing of legendary India spinner Bishan Singh Bedi. His contributions to Indian cricket and his artistry on the field will always be remembered. My heartfelt condolences to his family, friends, and the entire cricketing community. May his… pic.twitter.com/ZrxCAtRLMr — Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 23, 2023

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन अत्यंत दु:खद है। वे एक महान खिलाड़ी के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री बिशन सिंह बेदी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। वे एक महान खिलाड़ी के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 23, 2023

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत के क्रिकेट लेजेंड में से एक बिशन सिंह बेदी नहीं रहे। ये दुख की बात है। वे उत्कृष्ट स्पिन गेंदबाज और फ्रेम्ड क्वार्टर के सदस्य थे।

One of India's all-time cricket legends, Bishen Singh Bedi, is sadly no more. He was an oustanding spin bowler and a member of the famed quartet. On and off the field, he was a charming and colourful personality who spoke his mind fearlessly at all times. A conversation with him… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 23, 2023

वहीं पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ में से एक बिशन सिंह बेदी अब नहीं रहे। यह हमारी क्रिकेट जगत के लिए क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।