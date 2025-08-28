  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो ‘वोट चोरी’ करने नहीं देगी: राहुल गांधी

BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो ‘वोट चोरी’ करने नहीं देगी: राहुल गांधी

BJP और चुनाव आयोग बिहार में 'वोट चोरी' करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली है। BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो इन्हें 'वोट चोरी' करने नहीं देगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ​वहां का सियासी पारा बढ़ा हुआ हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा में वो मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलवार हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान कहा, BJP और चुनाव आयोग बिहार में ‘वोट चोरी’ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाली है। BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो इन्हें ‘वोट चोरी’ करने नहीं देगी।

पढ़ें :- Bihar :बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट, ये तीनों पाकिस्तानी

उन्होंने आगे कहा, बिहार ने अपनी पूरी ताकत ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में डाल दी है। आज यहां का बच्चा-बच्चा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ‘वोट चोरी’ करते हैं। वोट चोर-गद्दी छोड़…कर्नाटक में हमने सबूत के साथ दिखाया है कि BJP ने ‘वोट चोरी’ की है। BJP के लोग ध्यान से सुन लें-हमने अभी सिर्फ एक विधानसभा का सबूत दिया है। आने वाले समय में हम लोकसभा, हरियाणा और बाकी प्रदेशों में भी ‘वोट चोरी’ का सबूत देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि BJP-RSS ‘वोट चोरी’ कर ही चुनाव जीतते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया है, वो एक पवित्र किताब है। इसमें हमारे देश की सोच है, विचारधारा है। संविधान ने ही दलितों को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन BJP के लोग ये अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के नाम हैं…अमीरों का नाम नहीं है। BJP आपकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन मैं ये साफ कह दूं-हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हें आपकी आवाज दबाने नहीं देंगे।

 

पढ़ें :- आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? यह संविधान पर हमला है...राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में हुआ बड़ा बदलाव, हिंदू आबादी में 30 फीसदी की गिरावट

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में...

BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो 'वोट चोरी' करने नहीं देगी: राहुल गांधी

BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक...

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा था प्रवेश

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा...

कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा: केजरीवाल ने PM मोदी को घेरा, कहा-ट्रम्प के आगे आप नतमस्तक क्यों?

कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा: केजरीवाल ने PM...

UP News : जांच आयोग ने संभल दंगों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी, मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा

UP News : जांच आयोग ने संभल दंगों की रिपोर्ट सीएम योगी...

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना हुई लागू, इस दिन सें महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना हुई लागू, इस दिन...