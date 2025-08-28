BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो ‘वोट चोरी’ करने नहीं देगी: राहुल गांधी

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ​वहां का सियासी पारा बढ़ा हुआ हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा में वो मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलवार हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान कहा, BJP और चुनाव आयोग बिहार में ‘वोट चोरी’ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाली है। BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो इन्हें ‘वोट चोरी’ करने नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा, बिहार ने अपनी पूरी ताकत ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में डाल दी है। आज यहां का बच्चा-बच्चा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ‘वोट चोरी’ करते हैं। वोट चोर-गद्दी छोड़…कर्नाटक में हमने सबूत के साथ दिखाया है कि BJP ने ‘वोट चोरी’ की है। BJP के लोग ध्यान से सुन लें-हमने अभी सिर्फ एक विधानसभा का सबूत दिया है। आने वाले समय में हम लोकसभा, हरियाणा और बाकी प्रदेशों में भी ‘वोट चोरी’ का सबूत देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि BJP-RSS ‘वोट चोरी’ कर ही चुनाव जीतते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया है, वो एक पवित्र किताब है। इसमें हमारे देश की सोच है, विचारधारा है। संविधान ने ही दलितों को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन BJP के लोग ये अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के नाम हैं…अमीरों का नाम नहीं है। BJP आपकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन मैं ये साफ कह दूं-हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हें आपकी आवाज दबाने नहीं देंगे।