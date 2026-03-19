BJP Assam First Candidates List : भाजपा ने असम चुनाव के लिए जारी की 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

BJP Assam First Candidates List : भाजपा ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। जलुकबारी से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा; प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि, चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को यहां सरमा और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सूची के अनुसार, भूपेन कुमार बोराह—जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं—बिहपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जागीरोड से पीयूष हाजरिका को टिकट मिला है। जोरहाट से हितेंद्र नाथ गोस्वामी और सिलचर से डॉ. राजदीप रॉय को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट