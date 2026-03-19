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BJP Assam First Candidates List : भाजपा ने असम चुनाव के लिए जारी की 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

BJP Assam First Candidates List : भाजपा ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। जलुकबारी से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा; प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि, चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

By Abhimanyu 
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BJP Assam First Candidates List : भाजपा ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। जलुकबारी से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा; प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि, चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

पढ़ें :- असम विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने उतारे 23 उम्मीदवार, देखे लिस्ट में कौन-कौन हैं नाम?

पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व नेता प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को यहां सरमा और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सूची के अनुसार, भूपेन कुमार बोराह—जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं—बिहपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जागीरोड से पीयूष हाजरिका को टिकट मिला है। जोरहाट से हितेंद्र नाथ गोस्वामी और सिलचर से डॉ. राजदीप रॉय को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट

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पढ़ें :- Assam Elections 2026 : असम विधानसभा चुनाव के लिए आप प्रत्याशियों की पहली सूची जारी , 14 उम्मीदवारों के नाम का किया एलान

 

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पढ़ें :- असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा
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