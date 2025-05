भाजपा नेता मनोहर धाकड़ का दूसरा वीडियो वायरल, संबंध बनाने के बाद एक्सप्रेसवे पर किया ‘नंगा नाच’

मंदसौर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) पर युवती से खुलेआम संबंध बनाने वाले भाजपा नेता मनोहर धाकड़ को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मनोहर धाकड़ (Manohar Dhakad) को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच मनोहर धाकड़ का दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मनोहर और युवती एक्सप्रेसवे पर नंगा नाच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर मनोहर के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। hindi.pardaphash.com इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

उस रात मनोहर धाकड़ के रिकॉर्ड हुए 2 वीडियो

Recovering the Toll paid on Highway #manoharlaldhakad He is online member of @BJP4India

धा क ड पा र ट २

एक्सप्रेस वे डांस..महिला मित्र के साथ कारनामा करने के बाद मन नहीं भरा तो मनोहरलाल धाकड़ BJP के MP के नेता रोड के मध्य जाकर दोनों डांस करते नजर आये तुरंत कार में आकर बैठ ग pic.twitter.com/2U4uXrsIZ3

— Ravi Srivastava🇮🇳रविश्रीवास्तव🐤(INDIA वाले) (@ravi4354) May 26, 2025