भाजपा नेता उमा भारती का बड़ा बयान, बोलीं- PoK वापस लेते ही ऑपरेशन सिंदूर उद्देश्य हो जाएगा पूरा

नई दिल्ली। विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भाजपा नेता उमा भारती ने एक एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता है। बल्कि लोगों का दिल जीतकर जीता जाता है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहूंगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखें। आप सशस्त्र बलों का अपमान करते हैं, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं, निमंत्रण के बावजूद, आप राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल नहीं हुए। आप राष्ट्रीय गौरव की सभी बातों की अवहेलना करते हैं और आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है। आपकी पार्टी का सफाया होता जा रहा है। बोलने से पहले सोचें या याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लें।

जब मतदाता तय कर लेता है कि किसे चुनना है, तो कोई भी उनके जनादेश को नहीं चुरा सकता

उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, क्योंकि जब मतदाता तय कर लेता है कि किसे चुनना है, तो कोई भी उनके जनादेश को नहीं चुरा सकता।लोकतंत्र में मतदाताओं के पास सारी शक्ति होती है। ऑपरेशन सिंदूर के सवाल पर भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य PoK को पुनः प्राप्त करना है। PoK वापस लेते ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा, PoK देश का अभिन्न अंग होना चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहती जो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। वे भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना नहीं जानते और वे राजनीति करने के भी काबिल नहीं हैं। आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। PoK देश का अभिन्न अंग होना चाहिए। काशी और मथुरा मामलों पर उनके वर्तमान रुख के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता उमा भारती ने कहा,कि दोनों मामले अदालत में हैं, लेकिन मेरा दिल एक हिंदू है और मैं काशी और मथुरा में मंदिर देखना चाहती हूं। मेरी आस्था काशी और मथुरा में मंदिर देखना चाहती है।

जीतू पटवारी के बयान पर उमा भारती ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी के बयान पर, भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं? वह बिना सोचे-समझे बोलते हैं। वह ‘बेचारा’ हैं। वह (मध्य प्रदेश में) कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है। कई कांग्रेस नेता रिटायरमेंट में चले गए हैं। नेताओं की नई पीढ़ी भाजपा में शामिल हो रही है। और जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, वे कांग्रेस में ही रह गए हैं।

मैं चुनाव लड़ूंगी

अगला चुनाव लड़ें जाने का सवाल पूछे जाने पर भाजपा नेता उमा भारती ने कहा, हां कि मैं चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं। मैं प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह ईमानदार हूं। मेरे पास जनता की शक्ति है। रियारमेंट की उम्र को लेकर बहस पर, भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि कोई भी संगठन, राजनीतिक दल, संस्था सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित कर सकती है लेकिन योगदान की नहीं। योगदान के लिए कोई उम्र नहीं है। राजनीति एक मंच है और योगदान मेरी क्षमता है।

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले पर, भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि जिन कुछ चीजों की जांच होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले व्यापम घोटाले में मेरा नाम है। 2008 के मालेगांव विस्फोट में लोगों की जान चली गई। उनके (लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह) नाम इसमें क्यों जोड़े गए, और असली दोषियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह पूरा का पूरा जांच का विषय है और असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।