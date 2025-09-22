बीजेपी विधायक ने दी वॉर्निंग, बोलीं-‘अगर कोई कहेगा पांच जूते मारेंगे तो हम उसको मारेंगे 10 जूते ’

  1. हिन्दी समाचार
भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रायबरेली जिले (Rae Bareli District) की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक अदिति सिंह (BJP MLA Aditi Singh) का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उन्होंने यह बयान प्रदर्शनकारी रेहड़ी-पटरी वालों के समर्थन में दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रायबरेली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रायबरेली जिले (Rae Bareli District) की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक अदिति सिंह (BJP MLA Aditi Singh) का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उन्होंने यह बयान प्रदर्शनकारी रेहड़ी-पटरी वालों के समर्थन में दिया था। अदिति सिंह (Aditi Singh) ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के अभियान के नाम पर रेहड़ी-पटरी वालों से पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने जिले में रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वालों और पत्रकारों को कथित तौर पर धमकाने वालों को वॉर्निंग दी और साफ शब्दों में कहा कि यह मेरा शहर है, अगर कोई कहेगा कि 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे।

बता दें कि बीते 20 सितंबर को यातायात व्यवस्था ठीक रखने के लिए चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान स्थानीय व्यापारियों ने आरोप लगाया कि रेहड़ी-पटरी वालों से रिश्वत ली जा रही है। रेहड़ी-पटरी वालों के समर्थन में मौके पर पहुंचीं बीजेपी विधायक अदिति सिंह (BJP MLA Aditi Singh)  ने रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि मैं आमतौर पर गुस्सा नहीं होती, लेकिन मेरे साथ खड़े ये रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वाले नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी ताकि कोई भी रेहड़ी-पटरी वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत न करें।

अदिति सिंह ने दी वॉर्निंग जो कथित तौर पर स्थानीय वेंडर्स और पत्रकारों को दे रहे हैं धमकी

अदिति सिंह (Aditi Singh) ने उन लोगों को भी वॉर्निंग दी जो कथित तौर पर स्थानीय वेंडर्स और पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। अदिति सिंह ने बताया,कि ये रेहड़ी-पटरी (Street Vendors)  वाले सदियों से अपनी दुकानें लगा रहे हैं। जब तक स्थानीय निकाय की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। हालांकि, अतिक्रमण अभियान के नाम पर इन रेहड़ी-पटरी (Street Vendors)  वालों को परेशान किया जा रहा था। इसलिए, मैंने दखल देने का फैसला किया।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता चला है कुछ लोग, खासकर पूर्व जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों और पत्रकारों को व्यक्तिगत स्तर पर धमका रहे हैं, जो नहीं हो सकता। यह असंसदीय है। मुझे उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में जवाब देना होगा। हालांकि, उन्होंने नाम बताने से साफ मना कर दिया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि अदिति सिंह (Aditi Singh) पूर्व विधायक राकेश सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी थी।

राकेश सिंह कहा कि उनके बड़े भाई के खिलाफ गलत बयान देने वालों को उसी तरह दिया जाएगा जवाब

राकेश सिंह (Rakesh Singh) उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह (Horticulture Minister Dinesh Pratap Singh) के भाई हैं। राकेश सिंह ने बाद में पोस्ट को एडिट करते हुए कहा कि उनके बड़े भाई के खिलाफ गलत बयान देने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि अदिति सिंह (Aditi Singh)  और दिनेश प्रताप सिंह (Dinesh Pratap Singh) एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। ऐसे में अदिति सिंह (Aditi Singh)  की इस तरह की चेतावनियों से अंदरूनी कलह और बढ़ने की संभावना है।

