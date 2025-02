BJP MLA ने सड़क पर सब्जी बेचकर और प्रशासन के फैसले का किया विरोध, पुलिस कमिश्नर व चीफ सेक्रेटरी पर लगाए गंभीर आरोप

यूपी (UP) के गाजियाबाद जिले (Ghaziabad District) लोनी विधानसभा सीट (Loni Assembly Seat) से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर (BJP MLA Nand Kishore Gurjar) ने लोनी में साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों से धन उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सब्जी की दुकानदारों से गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर (Ghaziabad Police Commissioner) के माध्यम से यूपी के चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary of U.P.) धन उगाही कराते हैं।