‘मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है भाजपा’, कांग्रेस का सनसनीखेज आरोप

Karnataka: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) की तारीखें नजदीक हैं। इसी बीच भाजपा (BJP), कांग्रेस (Congress) और जेडीएस (JDA)के बीच जुबानी हमले लगातार तेज हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जान पर खतरा होने का बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि भाजपा के चित्तापुर से उम्मीदवार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai) के पसंदीदा हैं। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से साजिश की बात साफ है।

Sinister & Ugly Plot to Kill AICC President Shri Mallikarjun Kharge and Family by the BJP leaders unearthed!

Brazen Hatred of BJP towards Kannadigas is Manifesting itself into a “Murder Plot” to kill Karnataka’s Son of the Soil, Shri Kharge.

PM & BJP Leadership remain “Mute” as… pic.twitter.com/jJfkaRlRby

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 6, 2023