  3. BMC Elections Result 2026 : बीजेपी की जीत के बाद गरजे निशिकांत दुबे, ठाकरे बंधुओं को दी सीधी चुनौती, बोले- अब मुंबई आकर मिलूंगा…

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव (Maharashtra Municipal Corporation Elections) में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन एकतरफा जीत की ओर अग्रसर है। महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों में से 24 में भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। बीजेपी गठबंधन की ऐसी आंधी चली की कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), राज ठाकरे (Raj Thackeray) की मनसे और शरद पवार की एनसीपी तास के पत्तों की तरह उड़ गई।

Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव (Maharashtra Municipal Corporation Elections) में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन एकतरफा जीत की ओर अग्रसर है। महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों में से 24 में भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। बीजेपी गठबंधन की ऐसी आंधी चली की कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), राज ठाकरे (Raj Thackeray) की मनसे और शरद पवार की एनसीपी तास के पत्तों की तरह उड़ गई। बीएमसी में बीजेपी 30 साल बाद वापसी की है। 227 सीटों वाली एशिया की सबसे अमीर निगर निगम बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी (BMC Election Results ) चुनाव में बीजेपी 130 सीटों पर कब्जा जमाया। जबकि ठाकरे ब्रदर्स सिर्फ 72 सीटों पर सिमट गई। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गरजते हुए ठाकरे बंधुओं (Uddhav Thackeray and Raj Thackeray) को सीधी चुनौती दी है।

सांसद निशिकांत दुबे ने X पर पोस्ट कर उद्धव और राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि जल्द ही मुंबई आकर दोनों नेताओं से मिलने का ऐलान किया है।

निशिकांत दुबे ने अपने ‘X’ पोस्ट में बीजेपी गठबंधन की जीत पर खुशी जताते हुए लिखा कि वे जल्द ही मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उनके इस पोस्ट को हालिया ‘भाषा विवाद’ और ‘पटक-पटक कर मारने’ वाली टिप्पणी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस पोस्ट के राजनीतिक मायने यह निकाले जा रहे हैं कि निशिकांत दुबे यह संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई अब किसी एक परिवार या ‘भाषावाद’ की जागीर नहीं रही, बल्कि वहां के मतदाताओं ने ‘सबका साथ-सबका विकास’ वाली भाजपा नीति पर मुहर लगा दी है।

राज-उद्धव की जोड़ी फेल

बता दें कि चुनावी रुझाानों में भाजपा+ गठबंधन 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो बहुमत के 114 के आंकड़े के पार है। उधर, उद्धव सेना + MNS महज 70 सीटें के आसपास दिख रही है। वहीं, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर, ठाणे, पुणे में भी बीजेपी गठबंधन जीत के आंकड़ों को छूता नजर आ रहा है। सांसद दुबे का यह आत्मविश्वास बीएमसी के इन चुनावी रिजल्ट के रुझानों से उपजा है। रुझानों ने साफ कर दिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ‘मराठी कार्ड’ और एक-दूसरे से हाथ मिलाना भी भाजपा की आंधी को नहीं रोक सका।

महाराष्ट्र की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया : बीजेपी

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव (Maharashtra Municipal Corporation Elections) पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ (BJP National General Secretary Tarun Chugh) ने कहा कि आज जश्न का दिन है। महाराष्ट्र में सभी नगर समितियों और नगर निगमों के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों, उनके राष्ट्रवाद और विकसित भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत साफ दिखाती है कि लोग पाकिस्तान की सेना के धुन पर नाचने वालों को अपने वोटों से सबक सिखा रहे हैं। यह नतीजा राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है।

