Pakistan:पाकिस्तान में शिया समुदाय के जुलूस में बम धमाका, तीन लोगों की हुई मौत, 50 से अधिक लोग हुए जख्मी

Pakistan: पाकिस्तान में बृहस्पतिवार को शिया मुसलमानों के धार्मिक जुलूस (Religious processions of Shia Muslims) को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट (powerful explosion) में कम से कम तीन लोगों की मौत हुो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर (Bahawalnagar in the Punjab province of Pakistan) में शिया समुदाय (Shia Muslims) के जुलूस को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया है।

कई घायल लोगों को पंजाब प्रांत के पूर्वी हिस्से में मौजूद इस शहर में सड़क किनारे मदद के इंतजार में बैठे हुए देखा जा सकता है। शहर के पुलिस अधिकारी मोहम्मद असद और शिया नेता खावर शफाकत ने बम धमाके की पुष्टि कर दी है। चश्मदीदों ने कहा कि शहर में धमाके के बाद तनाव बढ़ गया है। शिया समुदाय ने हमले का विरोध किया है और प्रतिशोध की मांग की है। शफाकत ने कहा कि विस्फोट उस समय हुआ जब जुलूस मुहाजिर कॉलोनी नामक भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था। उन्होंने हमले की निंदा की और सरकार से इस तरह के जुलूसों में सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के जुलूस हो रहे हैं।

इलाके में संचार सेवाएं बाधित हुई हैं, क्योंकि अधिकारियों ने शिया अशौरा उत्सव (Shiite Ashoura festival) से एक दिन पहले देशभर में मोबाइल फोन सेवा को सस्पेंड कर दिया था। हर साल पैगंबर मुहम्मद के पोते और शिया इस्लाम के सबसे प्रिय संतों में से एक हुसैन की 7वीं शताब्दी की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। शिया समुदाय के लिए हुसैन को याद करना भावनात्मक रूप से जरूरी माना जाता है। कई लोगों को वर्तमान इराक (Iraq) में स्थित करबला (Karbala) में उनकी मृत्यु पर रोते हुए देखा जाता है। दुनियाभर के अलग-अलग मुल्कों में अशौरा को मनाया जाता है।