इजराइल में टीवी शो नागिन की एक्ट्रेस मधुरा नायक की बहन और जीजा की निर्मम हत्या, वीडियो शेयर कर दी जानकारी

Brutal murder of sister and brother-in-law of TV show Naagin actress Madhura Nayak in Israel: इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया दहली हुई है। सोशल मीडिया में इसके फोटोज और वीडियो ने लोगो की रुह कांप गई। टीवी शो नागिन की एक्ट्रेस मधुरा नायक (Madhura Nayak) ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी चचेरी बहन ओडाया और उनके पति व उनके बच्चों के सामने मार दिया गया है। मधुरा की बहन और जीजा इजराइल (Israel) में रहते थे। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 7 अक्टूबर से एक दिन पहले इनकी मौत की जानकारी मिली थी।

वीडियो में एक्ट्रेस मधुरा नायक (Madhura Nayak) ने बताया कि मैं मधुरा नायक भारतीय मूल की यहूदी महिला हूं। हम भारत में सिर्फ 3000 ही बचे हैं। 7 अक्टूबर से एक दिन पहले हमारे परिवार ने एक बेटी और बेटे को को दिया। मेरी कजिन ओडाया और उनके पति व उनके दो बच्चों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। जिस दर्द और इमोशंस से मैं और मेरा परिवार गुजर रहे हैं उसे बयां कर पाना मुश्किल है।

मधुरा ने कहा कि आज इजराइल (Israel) दर्द में है। हमास (Hamas) की आग में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े जल रहे है। कल मैने अपनी बहन, उनके पति और बच्चों की तस्वीर शेयर की थी, ताकि दुनिया हमारा दर्द देखे। मैं ये देखकर हैरान हूं कि फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा कैसा चला रहे हैं। मुझे यहूदी होने के चलते शर्मिंदा किया गया। ह्यूमिलिएटेड और टारगेट भी किया गया।