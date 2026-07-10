Video-11 हजार वोल्ट की लाइन पर लोहे की रॉड से मासूम पंतग छुड़ा रहा था, पोते को तड़पते देख बचाने दौड़े दादा की जिंदा जलकर मौत

बुलंदशहर : खुर्जा से एक रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया है जहां शुक्रवार दोपहर एक हंसता-खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया। छत पर पतंग उड़ा रहे एक मासूम बच्चे की पतंग क्या फंसी, मानो उसकी जान पर बन आई। कटी पतंग को निकालने के फेर में बच्चा 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। पोते को जिंदा जलता और तड़पता देख 65 साल के दादा अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए कूद पड़े। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पोते को तो मौत के मुंह से खींच निकाला लेकिन इस कोशिश में खुद करंट की ऐसी चपेट में आए कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर इलाका सहम गया है।

लोहे की रॉड छूते ही लग गया मौत का झटका

दिल को झकझोर देने वाली यह घटना खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला बुर्ज उस्मान गांव की है। यहां रहने वाले अबरार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कारखाने में मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उनका 12 वर्षीय बेटा आहद जो कि तीसरी कक्षा का छात्र है पास में ही रहने वाले अपने दादा इसरार मेंबर (65) के घर खेलने गया था।

खेलते-खेलते आहद छत पर पतंग उड़ाने लगा। इसी दौरान उसकी पतंग घर के बिल्कुल करीब से गुजर रही 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के बिजली के खंभे में जाकर उलझ गई। मासूम आहद को अंदाजा नहीं था कि वह मौत से खेलने जा रहा है। उसने पतंग निकालने के लिए पास में पड़ी लोहे की एक रॉड उठा ली और उससे पतंग को खींचने लगा। जैसे ही लोहे की रॉड ने हाईटेंशन लाइन को छुआ तेज धमाके के साथ खंभे में स्पार्किंग होने लगी और चंद सेकंड में करंट मासूम आहद के शरीर में उतर गया।

पोते को बचाने के लिए सीधे हाथों से भिड़ गए दादा

करंट का झटका इतना भयानक था कि मासूम के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह आग की लपटों के बीच झुलसने लगा। चीख-पुकार सुनकर पास में ही मौजूद दादा इसरार की नजर जैसे ही पोते पर पड़ी उनका कलेजा मुंह को आ गया। पोते को मौत के चंगुल में तड़पता देख बुजुर्ग दादा बिना सोचे-समझे सीधे हाथों से ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।

उन्होंने जैसे ही आहद को पकड़कर खींचने की कोशिश की करंट के तगड़े झटके ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। झटका इतना जबरदस्त था कि इसरार वहीं अचेत होकर गिर पड़े जबकि मासूम आहद करंट के झटके से छिटककर छत की बाउंड्री वॉल पर लटक गया। घर की छत पर मचे इस कोहराम और चीख-पुकार को सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत दौड़कर छत पर पहुंचे।

अस्पताल पहुंचते ही दादा मृत घोषित, पोता हायर सेंटर रेफर

परिजन आनन-फानन में खून से लथपथ और गंभीर रूप से झुलसे दादा-पोते को लेकर नजदीकी अस्पताल भागे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद बुजुर्ग इसरार को मृत घोषित कर दिया। वहीं मासूम आहद की गंभीर हालत और शरीर के काफी हिस्से झुलस जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया जहां जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। खुर्जा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामफल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पतंग निकालते समय बच्चा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया था जिसे बचाने के प्रयास में बुजुर्ग की जान चली गई है। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है।