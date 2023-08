Car Driving Tips : बहुत लोग नहीं जानते स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका, ये ट्रिक आपको बना देगी हैवी ड्राइवर

Car Driving Tips : कार चलाना भी एक तरह की कला ही है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि कार ड्राइव करते समय आपको कई बातों पर एक साथ ध्यान देने है। उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण चीज की कार की स्टीयरिंग (Car Steering) सही से पकड़ना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर कार पर कंट्रोल बनाए रखना है। अगर आप इस कला को अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आपको एक अच्छा ड्रावर बनने से कोई नहीं रोक सकता।

कार चलाते समय क्लच (Clutch), ब्रेक (Brake) और एक्सेलरेटर (Accelerator) के साथ ही कई और बातों की भी सही-सही जानकारी होनी चाहिए। आपकी कार को किसी भी जगह से निकलने या घुमने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है और कितना स्टीयरिंग घुमाने पर आपकी कार कैसा प्रतिक्रिया देगी। इन बातों का नहीं पता होने के चलते कई बार कार टकरा जाती है और आपका नुकसान भी हो जाता है। ऐसे में हम आपको स्टीयरिंग पकड़ने के सही तरीके से लेकर उसके इस्तेमाल तक कई महत्त्वपूर्ण जानकारियां देंगे।

स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका (Correct Steering Position)

कुछ लोगों का मानना है कि स्टीयरिंग को घड़ी की तरह समझ कर ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे घड़ी के कांटे 9 बजकर 15 मिनट दर्शाते हैं। जबकि कुछ लोग स्टीयरिंग को 12 बजकर 30 मिनट पर पकड़ने की सलाह देते हैं। हालांकि स्टीयरिंग को हमेशा 10 बजकर 10 मिनट की तरह पकड़ना चाहिए और आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपरी हिस्सों में होने चाहिए।

एक हाथ से न पकड़ें स्टीयरिंग (Do not hold the steering with one hand)

कभी भी स्टीयरिंग को एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि किसी आपात ‌‌स्थिति में यदि कार को मोड़ना पड़ा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। कार के स्टीयरिंग को हमेशा दो हाथों से पकड़ कर ही कार चलाएं।

स्टीयरिंग पर अच्छी हो ग्रिप (Good Grip on Steering)

कर चलाते समय स्टीयरिंग पर आपकी ग्रिप हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा गड्ढा या फिर पत्‍थर आने की स्थिति में टायरों पर दबाव आता है और स्टीयरिंग घूम सकती है। हल्के हाथ से स्टीयरिंग पकड़ने पर कार अचानक घूम जाएगी और आप कार को संभाल नहीं पाएंगे। जबकि ग्रिप अच्छी होने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा और आप आसानी से कार को कंट्रोल कर सकेंगे।

स्टीयरिंग एक्सेसरीज का न करें इस्तेमाल (Do not use Steering Accessories)

कई बार लोग कार की स्टीयरिंग में स्टीयरिंग नॉब जैसी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग नॉब से कार को कंट्रोल करना काफी आसान तो लगता है लेकिन ये कई बार खतरनाक भी साबित हो जाता है। स्टीयरिंग नॉब क्योंकि कार के स्टीयरिंग पर कसा जाता है और स्टीयरिंग के गोलाकार होने के चलते ये ढीला पड़ जाता है। ऐसे में इससे स्टीयरिंग को मोड़ने में परेशानी आने लगती है और आपात स्थिति में हादसा हो सकता है।