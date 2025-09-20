एच-1बी वीजा में बदलाव भारत के साबित होगा वरदान: नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने कहा अमेरिकी विदेशी प्रतिभाएं होंगी बाधित

नई दिल्ली। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी-20 के पूर्व शेरपा अमिताभ कांत (Amitabh Kant, former CEO of NITI Aayog and former Sherpa to the G-20) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा ( H-1B visas) में बदलाव को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित वरदान मानते हैं। उनका कहना है कि प्रति वीजा आवेदन पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का प्रतिबंधात्मक शुल्क (restrictive duty) अमेरिकी विदेशी प्रतिभाओं (American foreign talents) के प्रवाह को बाधित करेगा और वैश्विक प्रतिभाओं को भारत के बेंगलुरू, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव जैसे प्रौद्योगिकी केंद्रों की ओर पुनर्निर्देशित करेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीज़ा (H-1B visas) आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा के बाद, नीति आयोग के पूर्व सीईओ कांत (Amitabh Kant, former CEO of NITI Aayog and former Sherpa to the G-20) ने एक्स पर एक पोस्ट करते इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के शीर्ष डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के पास अब देश के विकास और विकसित भारत की दिशा में प्रगति में योगदान करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका का नुकसान लेकिन भारत का लाभ होगा। नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने लिखा, डोनाल्ड ट्रम्प का एक लाख एच-1बी शुल्क अमेरिकी नवप्रवर्तन को रोक देगा और भारत के नवप्रवर्तन (India’s innovations) को गति देगा। वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाज़ा बंद करके, अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंटों, नवप्रवर्तन और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर और हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर है। कांत का यह आशावादी दृष्टिकोण ट्रम्प द्वारा 19 सितंबर को कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शीर्षक से राष्ट्रपति पद की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है।

विदेशी कामगारों पर अमेरिकला ने लगाया वार्षिक शुल्क

अमेरिका के बाहर कुशल विदेशी कामगारों के लिए H-1B आवेदनों पर भारी वार्षिक शुल्क लगाना। 21 सितंबर से प्रभावी इस उपाय का उद्देश्य प्रशासन द्वारा H-1B कार्यक्रम के व्यापक दुरुपयोग, विशेष रूप से आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा, जिन पर अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने और वेतन कम करने का आरोप है, से निपटना है। स्नैपडील के पूर्व सीईओ और उद्यमी कुणाल बहल (Kunal Bahl, former CEO of Snapdeal and entrepreneur) ने कहा कि नए नियमों के कारण, बड़ी संख्या में कुशल पेशेवरों के भारत लौटने की उम्मीद है। नए H1B नियमों के कारण, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत वापस आएंगे। शुरुआत में अपना आधार बदलना बेशक मुश्किल होगा, लेकिन भारत में मौजूद अपार अवसरों को देखते हुए यह उनके लिए कारगर साबित होगा। भारत में प्रतिभा घनत्व बढ़ रहा है, बहल ने X पर एक पोस्ट में कहा। HIB वीज़ा शुल्क में यह वृद्धि तकनीकी मध्यस्थता मॉडल को प्रभावित कर सकती है, जहाँ भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Indian software engineer) और अन्य प्रतिभाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑन-साइट काम करती हैं, लेकिन भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों में वृद्धि देखी जा सकती है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा जारी घोषणा में यह भी तर्क दिया गया है कि एच-1बी का मूल उद्देश्य, अत्यधिक कुशल विदेशी प्रतिभाओं को लाना था, जिसे विकृत कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि कम वेतन वाले, प्रवेश स्तर के एच-1बी नियुक्तियों ने अमेरिकी स्नातकों (American graduates) को नुकसान पहुंचाया है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर करता है, और इस कार्यक्रम पर अत्यधिक निर्भर कंपनियों से जुड़ी वीज़ा धोखाधड़ी और धन शोधन की जाँच की ओर इशारा करता है। आदेश के अनुसार, नियोक्ताओं को अब एच-1बी आवेदन दाखिल करते समय भुगतान का प्रमाण देना होगा, और इसके प्रवर्तन की निगरानी अमेरिकी विदेश विभाग और गृह सुरक्षा विभाग करेंगे। राष्ट्रीय हित में समझे जाने वाले मामलों के लिए सीमित छूट उपलब्ध है।