राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा इस समय देश के पास है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, एच-1बी वीजा को लेकर सरकार को घेरा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) द्वारा एच-1बी वीजा (H-1B visas) के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने अपने 2017 के उस पोस्ट का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से एच-1बी वीजा (H-1B visas) मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के साथ बातचीत न करने पर सवाल उठाया था। उस समय ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में थे। राहुल ने पोस्ट कर लिखा कि मैं दोहराता हूं भारत के पास एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है।

कांग्रेस नेता की बातों का पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी (Senior MP Manish Tiwari) ने भी समर्थन किया और आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर भारत के साथ आक्रामक रवैया अपना रहा है। अमेरिका व्यवस्थित रूप से भारत पर दबाव बना रहा है। एच-1बी वीज़ा के मामले में जो हुआ, वह कोई संयोग नहीं है। अगर आप इसे संदर्भ में देखें, तो पाकिस्तान के उकसावे पर अमेरिका द्वारा समय से पहले युद्धविराम की घोषणा, उसके बाद व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का अभिनंदन, उसके बाद अमेरिका द्वारा लगाया गया 50 पतिशत टैरिफ (50 percent tariff) और यहां तक कि सऊद-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी भी अमेरिका के मौन समर्थन और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। इसलिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐसे कारणों से जो समझ से परे हैं, अमेरिका जानबूझकर भारत के प्रति आक्रामक रुख अपना रहा है और यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए शुभ संकेत नहीं है, मनीष तिवारी ने कहा। एक अन्य कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है। यह कोई नई बात नहीं है।

आठ साल पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को किया था आगाह

5 जुलाई 2017 को, राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन वह तब भी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं। नतीजा आज आपके सामने है। इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है। ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। राहुल गांधी ने उन्हें सदन में यह कहने का मौका दिया कि ट्रंप झूठे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, तो देश उनके साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध नामक नई राष्ट्रपति घोषणा के जवाब में आया है। एच-1बी वीज़ा (H-1B visas) आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है। 21 सितंबर से प्रभावी इस उपाय का उद्देश्य प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा (H-1B visas)कार्यक्रम के व्यापक दुरुपयोग, खासकर आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा, जो अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने और वेतन कम करने के आरोप में हैं, से निपटना है।