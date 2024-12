ChatGPT Down : अब OpenAI का चैटजीपीटी भी डाउन, कामकाज में आई रुकावट,सोशल मीडिया पर दिखा यूजर्स का गुस्सा

नई दिल्ली। मेटा (Meta) की लोकप्रिय सेवाएं इंस्टाग्राम (Instagram) , फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप (Whatsapp) कल 11 दिसंबर को, दुनियाभर में ठप हो गई थीं। उपयोगकर्ता कई घंटों तक इन प्लेटफार्म्स का उपयोग नहीं कर पाए, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। इन सेवाओं के डाउन होने के बाद आज 12 दिसंबर को, OpenAI के प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT के भी ठप होने की खबरें सामने आई हैं।

अब ChatGPT ठप

मेटा (Meta) की सेवाओं के ठप होने का असर अभी थमा भी नहीं था कि आज सुबह से ChatGPT भी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। लोग इस एआई टूल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार एरर मैसेज दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर दिखा यूजर्स का गुस्सा

मेटा की सेवाओं के डाउन होने के दौरान ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब ChatGPT के डाउन होने से कई यूजर्स अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक्स और रेडिट पर #ChatGPTDown और #MetaDown जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

#ChatGPT is down. Looks like everyone will have to finish their assignments the old fashioned way. pic.twitter.com/68xVq9DNf8

— Xon Kurama (@XonKurama) December 12, 2024