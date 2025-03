अब WhatsApp पर स्टेटस लगाने का मजा होगा दोगुना! ऐप में मिलेगा ये धमाकेदार फीचर्स

Spotify integration in WhatsApp Status: मेटा के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। पिछले दिनों खबर आयी थी कि WhatsApp एआई-बेस्ड राइटिंग टूल्स पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने मैसेज आसानी से प्रूफ-रीड और री-राइट कर सकेंगे। वहीं, अब नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी अपने ऐप में Spotify इंटीग्रेशन लाने की तैयारी कर रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp Status में Spotify के इंटीग्रेशन को लेकर एक स्क्रीनशॉट सामने आया है। जिसमें देखा जा सकता है कि म्यूजिक ऐप Spotify ऐप के शेयर शीट में एक नया ‘Status’ बटन जोड़ा जाएगा, जोकि मौजूदा WhatsApp बटन के साथ दिखेगा। बताया जा रहा है कि इस नए फीचर में जब कोई यूजर इस Status बटन को टैप करेगा, तो WhatsApp एक गाने का प्रीव्यू जेनरेट करेगा। प्रीव्यू में गाने का नाम, कलाकार का नाम और एल्बम कवर जैसी जानकारी शामिल होंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि WhatsApp अपने Status अपडेट के हेडर में ‘Play on Spotify’ बटन भी जोड़ेगा। यह बटन लोगों को सीधे Spotify ऐप में गाने को प्ले करने की सुविधा देगा। इस नए फीचर से यूजर्स को गाने का लिंक मैन्युअली कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि नया फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होगा, जो ऐप पर पहले से मौजूद मैसेज, कॉल और वीडियो की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.25.8.3: what's new?

WhatsApp is working on a feature to share music from Spotify in status updates, and it will be available in a future update!https://t.co/mzl6cHVMjl pic.twitter.com/1j29PBK9mz

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2025