मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर सांदीपनि आश्रम में किया पूजा—अर्चना, मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की

भोपाल। मध्यप्रदेश में मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 12 बजते ही पूरे मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की यह कार्यक्रम शनिवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को पत्नी सहित सांदीपनी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना किया। इसके बाद उन्होंने मीरा माधव मंदिर में पूजा कर देश-प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैसे ही रात के 12 बजे मंदिरों में घंटियों की आवाज के साथ ‘आलकी के पालकी.. जय कन्हैया लाल की’ नारे गूंजने लगे। भगवान श्रीकृष्ण की विशेष आरती की गई।

यहां छोटे – छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण की तरह सजाया गया वहीं बाल गोपाल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, लोगों ने अपने घरों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की। छोटे बच्चों को बाल गोपाल और राधा के रूप में सजाया गया। राजधानी भोपाल आज पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रंगी नजर आई। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से लेकर इस्कॉन और बिरला मंदिर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जगह-जगह शोभायात्राएं निकलीं, मंदिरों में देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा और भक्त जय श्रीकृष्ण के जयकारे लगाते रहें।