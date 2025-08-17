  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर सांदीपनि आश्रम में किया पूजा—अर्चना, मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर सांदीपनि आश्रम में किया पूजा—अर्चना, मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की

मध्यप्रदेश में मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 12 बजते ही पूरे मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की यह कार्यक्रम शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार की पत्नी सहित सांदीपनी आश्रम पहुंचे।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। मध्यप्रदेश में मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 12 बजते ही पूरे मंदिर में गूंजा जय कन्हैया लाल की यह कार्यक्रम शनिवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को पत्नी सहित सांदीपनी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना किया। इसके बाद उन्होंने मीरा माधव मंदिर में पूजा कर देश-प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैसे ही रात के 12 बजे मंदिरों में घंटियों की आवाज के साथ ‘आलकी के पालकी.. जय कन्हैया लाल की’ नारे गूंजने लगे। भगवान श्रीकृष्ण की विशेष आरती की गई।

पढ़ें :- विश्व में भारत की पहचान जियो और जीने दो के सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित करने से है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

यहां छोटे – छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण की तरह सजाया गया वहीं बाल गोपाल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, लोगों ने अपने घरों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की। छोटे बच्चों को बाल गोपाल और राधा के रूप में सजाया गया। राजधानी भोपाल आज पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रंगी नजर आई। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से लेकर इस्कॉन और बिरला मंदिर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जगह-जगह शोभायात्राएं निकलीं, मंदिरों में देर रात तक भजन-कीर्तन चलता रहा और भक्त जय श्रीकृष्ण के जयकारे लगाते रहें।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में...

बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां का पैर छूकर किया था प्रणाम,अनोखी दी थी सोरेन को श्रद्धांजलि

बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां का पैर...

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह विपक्ष से भी ज्यादा कर रहे हैं 'ओछी राजनीति'

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह...

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047...

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन...

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, हादसा होते—होते बचा

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर...