सीएम योगी ने कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना, कहा बिहार से युवाओं के पलायन के लिए विपक्ष जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने बिहार से युवाओं के पलायन के लिए पहचान के संकट और अराजकता को जिम्मेदार ठहराया। है बिहार के दानापुर में भाजपा उम्मीदवार राम कृपाल यादव के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राजद-कांग्रेस शासन में जंगल राज और वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया है।

By Satish Singh 
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि विकास के नाम पर बिहरी में किस तरह अराजकता फैलाई गई यह किसी से छिपा नहीं है। बिहार में युवाओं के सामने मौजूद पहचान के संकट के बीच, जो लोग राज्य के लिए कुछ करना चाहते थे, वे पलायन कर गए। यह बिहार के लिए कलंक है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को उस कलंक से मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। आज बिहार में डबल इंजन वाली सरकार इसे और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की अपील करने फिर आई है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच के रिश्ते पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में डबल इंजन वाली सरकार के लिए वोट की अपील की। ​​सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह एक साझी विरासत है। यह एक आत्मा का बंधन है, एक संस्कृति का बंधन है और एक संकल्प का भी बंधन है। यह रिश्ता उतना ही अटूट है जितना भगवान राम और माता जानकी का था। बिहार में फिर से डबल इंजन वाली सरकार स्थापित हो और डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में बिहार के विकास की गति और तेज़ होती दिखे। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो काम किए हैं, वह गति इसी तरह जारी रहे और इसके लिए मैं आज यहां बहनों से अपील करने आया हूं।

