सड़क किनारे बिखरी चॉकलेट-टॉफियां! देखते ही देखते जुट गई भीड़, बैग और बोरियों में भरकर ले गए लोग

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर से खाद्य सामग्री को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में डंपिंग साइट के पास बड़ी संख्या में चॉकलेट और टॉफियां फेंकी हुई दिखाई दीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग सड़क किनारे पड़ी चॉकलेट और टॉफियों को उठाकर अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये चॉकलेट और टॉफियां बिक्री के लिए एक्सपायर्ड होने के कारण वहां फेंकी गई थीं।

बैग और बोरियों में भरकर ले गए लोग

जानकारी के मुताबिक, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में कथित तौर पर एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में चॉकलेट और टॉफियां डंपिंग साइट के पास फेंकी गई थीं। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। वायरल वीडियो में कोई व्यक्ति हाथों से चॉकलेट उठाता नजर आ रहा है तो कोई इन्हें बैग, बोरे और डिब्बों में भरकर ले जाता दिख रहा है। कुछ लोग इतनी बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं कि उसे देखकर यह साफ नहीं हो पा रहा कि वे इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से करने वाले थे।

खुले में फेंकी खाद्य सामग्री पर सवाल

इस घटना ने खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये चॉकलेट और टॉफियां वास्तव में एक्सपायर्ड या बिक्री के लिए अनुपयुक्त थीं, तो उन्हें खुले में छोड़ने के बजाय नियमों के मुताबिक सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए था।

खुले में पड़ी ऐसी खाद्य सामग्री को कोई भी व्यक्ति उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो सकता है, खासकर तब जब उत्पाद की एक्सपायरी, स्टोरेज और गुणवत्ता की सही जानकारी उपलब्ध न हो।

फिलहाल वायरल वीडियो की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि चॉकलेट और टॉफियां किस कंपनी या फैक्ट्री की थीं और उन्हें वहां किसके निर्देश पर फेंका गया। संबंधित विभाग की ओर से भी मामले में कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।