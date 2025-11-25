  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. CM नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने के लिए किए बड़े ऐलान; डिफेंस कॉरिडोर, मेगा टेक सिटी और चीनी मिलें होंगी चालू

CM नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने के लिए किए बड़े ऐलान; डिफेंस कॉरिडोर, मेगा टेक सिटी और चीनी मिलें होंगी चालू

CM Nitish Kumar made big Announcements: बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में विकास की गति को तेजी देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम नीतीश ने मंगलवार को बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, उद्योगों का जाल बिछाने हेतु वृहद कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं को लागू किया जाएगा। उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की बात कही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

CM Nitish Kumar made big Announcements: बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में विकास की गति को तेजी देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम नीतीश ने मंगलवार को बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, उद्योगों का जाल बिछाने हेतु वृहद कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं को लागू किया जाएगा। उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की बात कही है।

पढ़ें :- 'राम सबके हैं' निमंत्रण ने मिलने पर अवधेश प्रसाद का छलका दर्द, बोले- मुझे न बुलाने का कारण है मेरा दलित होना

सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट में लिखा, “राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखनेवाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार को एक ‘वैश्विक-Back end-Hub’ एवं ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।”

पढ़ें :- पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, सरकार ने कहा सही समय पर देंगे जवाब

उन्होंने आगे लिखा, “बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। बिहार के बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु वृहद कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति एवं कार्ययोजना बनाई गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर एवं सुंदर बनाने की योजना पर कार्य करने हेतु तैयारी एवं नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य को अग्रणी बनाने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। उक्त सभी बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है। यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य करेगी।”

बिहार के सीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण ने रफ्तार पकड़ी है। बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दुगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने हेतु कृतसंकल्पित है। इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक है, जो अब बिहार में उपलब्ध हैं। राज्य में औद्योगिक विकास एवं अगले 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और जो काम हमलोग शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'राम सबके हैं' निमंत्रण ने मिलने पर अवधेश प्रसाद का छलका दर्द, बोले- मुझे न बुलाने का कारण है मेरा दलित होना

'राम सबके हैं' निमंत्रण ने मिलने पर अवधेश प्रसाद का छलका दर्द,...

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, सरकार ने कहा सही समय पर देंगे जवाब

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, सरकार ने कहा सही समय पर...

ये धर्मध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का है ध्वज : पीएम मोदी

ये धर्मध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का...

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा का विधानसभा में बड़ा खुलासा, ज़ुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि थी हत्या

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा का विधानसभा में बड़ा खुलासा, ज़ुबीन...

यूट्यूबर ने की साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापती की बुराई, समर्थकों ने पीटा, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

यूट्यूबर ने की साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापती की बुराई, समर्थकों...

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को बुलाई ऑल-पार्टी मीटिंग, एक से 19 दिसंबर तक चलेगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को बुलाई ऑल-पार्टी मीटिंग, एक...