Commando की एक्ट्रेस ने किया खुलासा, कहा- पापा मुझे जन्म लेते ही मार देना चाहते थे…

फिल्म 'कमांडो' (Commando) फेमस एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा (Pooja Chopra) इन दिनों अपनी फिल्म 'जहां चार यार' (where the four) को लेकर सुर्खियों में हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने खुद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासा किया हैं, जिनको जानकर उनके फैंस दंग रह जाएंगे।