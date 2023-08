Complaint by Writing Letter with Blood to CM Yogi: प्रधानाचार्य रोज किसी न किसी लड़की को अपने ऑफिस में बुलाकर हमारे साथ.....छात्राओं ने CM को लिखा खून से पत्र

Complaint by Writing Letter with Blood to CM Yogi: बाबा जी…हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य रोज किसी न किसी लड़की को अपने ऑफिस में बुलाकर हमारे साथ गलत हरकतें करते थे…हम सब भी आपकी बेटियां है। हमें न्याय दीजिए। यह पत्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक स्कूल की छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को खून से पत्र लिखकर शिकायत की है। इस पत्र को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पत्र को अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि-

गाज़ियाबाद के एक विद्यालय की बच्चियों ने छेड़खानी से परेशान होकर खून से बाबा जी को एक खत लिखा है।जिसमें स्पष्ट है कि विद्यालय का प्रधानाचार्य उनके साथ बदसलूकी करता है। जब इसकी शिकायत उन्होंने एसपी सिटी वेब से की तो उन्होंने इन बच्चियों को ही चार घण्टे तक थाने में बिठा लिया। बच्चियों को यह कहकर भी डराया धमकाया जाता रहा कि प्रधानाचार्य संघ के बड़े अधिकारी हैं। उन्हें कोई दण्ड नहीं मिलेगा।

क्यों? क्या संघ के लोगों के लिए देश का कानून अलग है?

क्या संघियों को मासूम बच्चियों की आबरू और उनके जान से खिलवाड़ करने की छूट है?

इस बेहाल प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं से गुरु’देव’ के दानव बनने की सूचना मिलती है। उसके पीछे ऐसी ही संघी मानसिकता है।

उस प्रधानाचार्य के साथ-साथ विद्यालय की प्रबंध समिति और एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिये। ताकि मासूमों से खिलवाड़ करने और उनकी बात न सुनने का अंजाम पता चल सके।

बाबा जी! अगर आंखों में पानी और ज़ुबान में वाणी जिंदा हो तो कीजिये कार्रवाई!

जिसमें स्पष्ट है कि विद्यालय का प्रधानाचार्य उनके साथ बदसलूकी करता है। जब इसकी शिकायत उन्होंने एसपी सिटी वेब से की तो उन्होंने इन बच्चियों को ही चार घण्टे तक थाने में बिठा लिया।… pic.twitter.com/epd2pRswPq

— UP Congress (@INCUttarPradesh) August 29, 2023

आपको बता दें कि प्रधानाचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली वेव सिटी थाना क्षेत्र के एक स्कूल की छात्राओं ने सोमवार को यूपी सीएम से खून से पत्र लिखकर की। पत्र में मुख्यमंत्री योगी से आरोपी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है।

प्रिसिंपल ने उनके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया

प्रिसिंपल के खिलाफ वेव सिटी थाने में रिपोर्ट 21 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके परिजन स्कूल पहुंचे। प्रिसिंपल ने उनके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।

गांव के लोग और छात्राएं प्रिसिंपल की गिरफ्तारी की मांग

इसमें आरोप है कि उन्होंने स्कूल में घुसकर उनकी पिटाई की और उनका सिर फोड़ दिया। पुलिस ने के तो दोनो तरफ से दर्ज कर लिए लेकिन छेड़छाड़ के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं की। गांव के लोग और छात्राएं प्रिसिंपल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। चार पेज के इस पत्र में छात्राओं ने लिखा है कि प्रधानाचार्य रोज किसी न किसी छात्रा को अपने ऑफिस में बुलाकर गलत हरकत करता है।