अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज की जीत

जयपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने अंता विधानसभा क्षेत्र (Anta Assembly Constituency) पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया (Pramod Jain ) ने 13 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 20 राउंड की मतगणना के बाद, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन लगभग 60 हजार वोट प्राप्त करके विजयी हुए।

सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के बाद से जैन चुनावों में आगे चल रहे थे। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा (BJP MLA Kanwar Lal Meena) को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राजस्थान के बारां जिले में पुनर्मतदान हो रहा है, जिन्हें 2005 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला एक सरकारी अधिकारी को धमकाने से संबंधित था और उन्हें इस साल मई में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस नेता का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन से था। चुनावी मैदान में कुल 15 उम्मीदवार थे, जिनमें जैन ने 13 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। 20 राउंड की वोटिंग के बाद, ECI डेटा ने 832 से अधिक वोट दिखाए। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हो रहे उपचुनाव सुबह 8 बजे शुरू हुए और इसमें तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और झारखंड के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफे के बाद बडगाम में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनावों में दोनों सीटें जीतने के बाद गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बनाए रखने और बडगाम को खाली करने का फैसला किया।