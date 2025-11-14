  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज की जीत

अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज की जीत

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंता विधानसभा क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 13 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 20 राउंड की मतगणना के बाद, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन लगभग 60 हजार वोट प्राप्त करके विजयी हुए।

By Satish Singh 
Updated Date

जयपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने अंता विधानसभा क्षेत्र (Anta Assembly Constituency) पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया (Pramod Jain ) ने 13 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 20 राउंड की मतगणना के बाद, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन लगभग 60 हजार वोट प्राप्त करके विजयी हुए।

पढ़ें :- Congress Candidate List: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट; देखें- किसको मिला टिकट

सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के बाद से जैन चुनावों में आगे चल रहे थे। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा (BJP MLA Kanwar Lal Meena) को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राजस्थान के बारां जिले में पुनर्मतदान हो रहा है, जिन्हें 2005 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला एक सरकारी अधिकारी को धमकाने से संबंधित था और उन्हें इस साल मई में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस नेता का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन से था। चुनावी मैदान में कुल 15 उम्मीदवार थे, जिनमें जैन ने 13 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। 20 राउंड की वोटिंग के बाद, ECI डेटा ने 832 से अधिक वोट दिखाए। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हो रहे उपचुनाव सुबह 8 बजे शुरू हुए और इसमें तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और झारखंड के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफे के बाद बडगाम में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनावों में दोनों सीटें जीतने के बाद गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बनाए रखने और बडगाम को खाली करने का फैसला किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, NDA की जीत के लिए CEC ज्ञानेश कुमार को दी बधाई, यह परिणाम उन्हीं का जादू है

बिहार चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, NDA की जीत के...

VIDEO-दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया

VIDEO-दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी आतंकी...

बिहार की जीत हमारी है अब बंगाल की बारी है- भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी

बिहार की जीत हमारी है अब बंगाल की बारी है- भाजपा नेता...

रोहिणी आचार्य ने की अपील, बोलीं-मतगणना केंद्रों पर पूर्ण मुस्तैदी से डटे रहें, ताकि वोट चोर धांधली या गड़बड़ी न कर सकें

रोहिणी आचार्य ने की अपील, बोलीं-मतगणना केंद्रों पर पूर्ण मुस्तैदी से डटे...

अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज की जीत

अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो गया है, टीवी बंद कर दो...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो...