Congress Candidates List: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश और तेलंगाना चुनाव के लिये उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, देखें किसको मिला टिकट

Congress Candidates List: कांग्रेस ने रविवार को छतीसगढ़, मध्य-प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें पार्टी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए 30 सीटों पर प्रत्याशियों का एलान किया है। जबकि मध्य-प्रदेश की 144 सीटों पर और तेलंगाना की 55 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को अंबिकापुर से टिकट दिया है। सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जय सिंह अग्रवाल, सक्ती से डॉ. चंदन दास महंत, अरंग से कांग्रेस ने शिवकुमार दहरिया, डोंडी लोहरा से अनिला भेंडिया, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कर्वधा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा और डोंगागढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को उम्मीदवार बनाया है।



मध्य-प्रदेश में इन्हें मिला टिकट

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा और बुधनी से कांग्रेस ने विक्रम मास्ताल को चुनावी मैदान में उतारा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह लाहर से चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर 1 से संजय शुक्ला और दिग्विजिंय सिंह के बेटे राघोगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर 2 से चिंतामणि चौकसे चिंटू और इंदौर 4 से राजा मधवानी को उतारा है। अजय सिंह राहुल को चुरहट, लक्ष्मण सिंह को चांचौड़ा (दिग्विजय के भाई), जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ (दिग्विजय के बेटे), जीतू पटवारी को राऊ, हेमंत कटारे को अटेर (सत्यदेव कटारे के बेटे) और विक्रांत भूरिया को झाबुआ (कांतिलाल भूरिया के बेटे) से टिकट दिया गया है।

तेलंगाना में इन्हें मिला टिकट

The Indian National Congress has released the first list of candidates for the Telangana Assembly elections, 2023. pic.twitter.com/KH2CzHK4iV

