आईवाईसी चीफ उदय भानु चिब कि गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने देश भर में शुरू किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें AI इम्पैक्ट समिट विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल कैपिटल में विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के नए प्रेसिडेंट विनोद झाकर ने कहा कि उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया है और यह गैर-लोकतांत्रिक है। आइवाईसी के कार्यकर्ताओं ने शांति से विरोध किया, उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, न ही उनके पास कोई हथियार था। दूसरी ओर एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उन्होंने एक रोबोट बनाया है, जबकि एक चीनी सोशल मीडिया हैंडल से पता चला कि यह असल में चीन से खरीदा गया था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अपने नेताओं की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ IYC ऑफिस में शांति से विरोध कर रहे हैं। जब तक वे रिहा नहीं हो जाते, हम पूरे देश में विरोध करेंगे। राजस्थान के जयपुर में, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ऑफिस से भाजपा स्टेट हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च शुरू किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने AI इम्पैक्ट समिट में विरोध करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस का समर्थन किया और उन्हें बब्बर-शेर कहा। शर्टलेस विरोध के सिलसिले में सात पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद आईवाईसी प्रमुख उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर गांधी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से डरना नहीं है। उन्होने कहा कि आपके अंदर देशभक्ति का खून है। आप ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, इंडस्ट्री बनाईं, IT रेवोल्यूशन लाया, और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह सब खत्म कर दिया। यह तब हुआ जब पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को AI समिट प्रोटेस्ट मामले के सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस को चार दिन की हिरासत में दे दिया।