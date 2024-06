मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा अध्यक्ष का पत्र लिखकर, NEET और NET घोटालों तथा अन्य पेपर लीक पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने शुक्रवार को राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले NEET और NET घोटालों तथा अन्य पेपर लीक पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यह सदन NEET-UG और UGC NET सहित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के अभूतपूर्व मामलों तथा विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की पूर्ण विफलता पर चर्चा करने के लिए आज दिन भर के लिए सभी सूचीबद्ध कार्य स्थगित करने का अनुरोध करता है। यहां पढ़ें पूरा पत्र।

Congress President Shri @kharge writes to the Rajya Sabha Chairman for an immediate discussion on the NEET and NET scandals and other paper leaks that have destroyed the future of lakhs of youth.

