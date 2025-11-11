बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

पटना। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश राम (Bihar Congress president and candidate from Kutumba assembly constituency, Rajesh Ram) मंगलवार को अपना वोट डालने के लिए ई-रिक्शा से मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होने नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया। वह अपने परिवार के साथ वोट डालने गए थे। मताधिकार का प्रयोग करने से पहले राम ने टिकाऊ परिवहन और पर्यावरण (Transportation and Environment) जागरूकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस पद्रेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था डीजल और पेट्रोल (diesel and petrol) पर निर्भर है। जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। हर कोई आवागमन के लिए वाहनों का उपयोग करता है। लेकिन ई-रिक्शा जैसे परिवहन के छोटे साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। मतदाताओं से जिम्मेदारी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील करता हूं। यह लोकतंत्र का त्योहार है। इस त्योहार का आनंद लेते हुए अपनी सरकार चुनें। सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होने घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध करार दिया और सरकार से जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध है। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सुरक्षा में विफलता है। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। मतदान बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं की मजबूत भागीदारी देखी जा रही है, क्योंकि राज्य में दोपहर एक बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।