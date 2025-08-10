उपभोक्ता फोरम ने लगया IndiGo में,1.5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। गंदगी को लेकर की गई लापवाही Indigo को पड़ी महंगी। गंदी और दागदार सीट देने के मामले पर उपभोक्ता फोरम नेI ndigo पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने Indigo के सेवा में कमी का दोषी पाये के बाद यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि Indigo की इस लापरवाही से किसी को मानसिक रूप वा शारीरिक रूप से परेशान होने ​पड़ा है।

फैसला सुनाते हुए फोरम ने कहा कि Indigo एक महत्वपूर्ण दस्तावेज,’सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट’ पेश करने में विफल रही। बताते चले कि पिंकी नाम की एक यात्री ने इस साल 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान यह शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एक गंदी और दागदार सीट दी गई थी और जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो Indigo ने उनके साथ ‘लापरवाह और असंवेदनशील’ व्यवहार किया। ज​बकि एयरलाइन ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने यात्री को दूसरी सीट दी थी, जिस पर उन्होंने खुशी-खुशी यात्रा पूरी की थी। लेकिन, फोरम ने Indigo के इस दावे को पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट ने Indigo सेवा से कमी व लापरवा​ही करने पर यह जर्माना लगाया है।