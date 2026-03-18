अभिनेत्री नोरा फतेही के गाने पर खड़ा हुआ विवाद, सांसद और अभिनेता रवि किशन ने किया विरोध, दर्ज हुआ मुकदमा

मुंबई। नोरा फतेही पर फ़िल्माए गए हाल ही में रिलीज़ हुए गाने सरके चुनरिया तेरी सरके को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब आबिड्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस गाने में अश्लील और भद्दा कंटेंट है। यह शिकायत नितिन नंदकर ने दर्ज कराई है, जो वीर शिवाजी सेना के अध्यक्ष होने के साथ-साथ हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी हैं। नंदकर ने अधिकारियों से इस मामले की जांच करने, इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस वीडियो को सभी सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाए।

नितिन नंदकर ने कहा कि उनके संगठन ने फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन संस्था सहित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मरंग मांग करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड इन सभी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आज हमने आबिड्स पुलिस स्टेशन में यह मांग रखी। हमने उनके ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज कराई है। नंदकर के अनुसार हैदराबाद पुलिस विभाग ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि इस कंटेंट का बच्चों और युवा दर्शकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद पुलिस विभाग ने पुलिस स्टेशन में एक अच्छा संदेश भी दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यदि ऐसी घटनाओं और अश्लील भाषा का बच्चों और युवाओं के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वे तुरंत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। इस गाने को लेकर चल रहे विवाद पर अभिनेता और लोकसभा सांसद रवि किशन ने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। उन्होंने इससे पहले भी गाने के बोल में कथित अश्लीलता की कड़ी निंदा की थी। सांसद रवि किशन ने कहा कि समाज में ऐसे किसी भी कंटेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचती हो। उन्होंने धुरंधर जैसी फ़िल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये ऐसी व्यावसायिक रूप से सफल फ़िल्में हैं, जो अश्लील कंटेंट पर निर्भर नहीं रहतीं। कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति और मूल्यों को ठेस पहुंचाती है, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब फिल्म निर्माताओं को धुरंधर जैसी फिल्मों पर भी विचार करना चाहिए, जो बिना किसी अश्लीलता के हजारों करोड़ का राजस्व कमा सकती हैं। ऐसी चीजों को इस देश में व्यापार के लिए, किसी गाने को बढ़ावा देने के लिए, या किसी फिल्म का प्रचार करने के लिए नहीं लाया जाना चाहिए। यह एक अच्छा विचार नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।